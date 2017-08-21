Несовершеннолетней.

В селе Менщиково (Кетовский район) двое мужчин раскопали могилу 17-летней девушки и сожгли ее тело.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Курганской области, преступление было совершено 18 августа 2017 года. Спустя некоторое время были задержаны подозреваемые - двое безработных жителей Кургана 23 и 30 лет. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.