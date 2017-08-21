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В Прикамье дерево раздавило заключенногоСегодня в 13:14

  • Текст

Во время валки леса.

В Кунгурском районе во время валки леса погиб заключенный ИК-40 - на него упала сосна.

Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Пермскому краю Андрей Олин, трагедия произошла 19 августа 2017 года. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Выясняется, были ли допущены нарушения техники безопасности. Проверяются действия сотрудников и руководства колонии.

Известно, что погибший был судим за кражу.

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