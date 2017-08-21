В крайне тяжелом состоянии один человек.

Троим пострадавшим во время резни в Сургуте стало лучше. Их перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской клинической травматологической больницы. Состояние одного пациента остается крайне тяжелым.

В общей сложности в медучреждении находится шесть пострадавших.

Злоумышленник напал с ножом на прохожих в центре города 19 августа 2017 года. Он был застрелен сотрудниками ППС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Ход его расследования взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Позже в связи с широким общественным резонансом дело передали в производство ГСУ СК России.

Ответственность за субботнюю резню взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Однако официально следователи не подтверждают версию теракта.

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