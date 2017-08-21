Идущих по проезжей части.

Челябинские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с 2 погибшими. Авария произошла вечером 20 августа у селя Аргаяш.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД России, 37-летний водитель ВАЗ-21150, ехавший с женой и 5-летним ребенком, сбил 54-летнего мужчину и 56-летнюю женщину, находившихся на проезжей части.

Автомобилист пояснил, что в момент ДТП его ослепили фары встречного автомобиля. Он услышал крик жены, но избежать наезда на пешеходов не удалось.

По предварительным данным, водитель был трезв, но двигался с превышением скорости. Обстоятельства ДТП устанавливаются.