В Челябинской области водитель ВАЗа сбил насмерть 2 пешеходовСегодня в 16:50
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Идущих по проезжей части.
Челябинские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с 2 погибшими. Авария произошла вечером 20 августа у селя Аргаяш.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД России, 37-летний водитель ВАЗ-21150, ехавший с женой и 5-летним ребенком, сбил 54-летнего мужчину и 56-летнюю женщину, находившихся на проезжей части.
Автомобилист пояснил, что в момент ДТП его ослепили фары встречного автомобиля. Он услышал крик жены, но избежать наезда на пешеходов не удалось.
По предварительным данным, водитель был трезв, но двигался с превышением скорости. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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