×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Челябинской области водитель ВАЗа сбил насмерть 2 пешеходовСегодня в 16:50

  • Текст

Идущих по проезжей части.

Челябинские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с 2 погибшими. Авария произошла вечером 20 августа у селя Аргаяш.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД России, 37-летний водитель ВАЗ-21150, ехавший с женой и 5-летним ребенком, сбил 54-летнего мужчину и 56-летнюю женщину, находившихся на проезжей части.

Автомобилист пояснил, что в момент ДТП его ослепили фары встречного автомобиля. Он услышал крик жены, но избежать наезда на пешеходов не удалось.

По предварительным данным, водитель был трезв, но двигался с превышением скорости. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×