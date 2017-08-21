В воздух.

В Нижней Салде в минувшие выходные полицейские устроили погоню со стрельбой, чтобы задержать пьяного мотоциклиста.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, вечером наряд ДПС заметил мотоцикл "Урал" без номеров. Водитель и пассажир были без шлемов. Услышав требование об остановке, байкер увеличил скорость. При этом периодически он выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для других участников движения.

Чтобы остановить нарушителя, полицейские несколько раз выстрелили в воздух. Байкер бросил мотоцикл и попытался сбежать, но его задержали.

Нарушителем оказался 26-летний безработный. Его приговорили к административному аресту. В отношении пассажира составили административный протокол за езду без шлема.