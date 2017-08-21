×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские полицейские остановили пьяного байкера стрельбойСегодня в 15:45

  • Текст

В воздух.

В Нижней Салде в минувшие выходные полицейские устроили погоню со стрельбой, чтобы задержать пьяного мотоциклиста.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, вечером наряд ДПС заметил мотоцикл "Урал" без номеров. Водитель и пассажир были без шлемов. Услышав требование об остановке, байкер увеличил скорость. При этом периодически он выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для других участников движения.

Чтобы остановить нарушителя, полицейские несколько раз выстрелили в воздух. Байкер бросил мотоцикл и попытался сбежать, но его задержали.

Нарушителем оказался 26-летний безработный. Его приговорили к административному аресту. В отношении пассажира составили административный протокол за езду без шлема.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×