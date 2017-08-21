Огонь охватил свыше 5 тысяч гектаров.

В Ростове-на-Дону спасатели борются с сильнейшим пожаром, охватившим целую улицу. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, его площадь достигла 5 тысяч квадратных метров.

Огонь охватил свыше 15 домов. По имеющимся данным, он перекинулся на одноэтажные жилые строения с частного дома №33 на улице Нижегородская. Проводится эвакуация жителей.

Для тушения пожара поднята авиация МЧС, однако справиться с огнем мешает сильный ветер. Спасатели опасаются так называемого огненного смерча.



Фото: Типичный Ростов-на-Дону / vk.com