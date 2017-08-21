Его искали с ночи.

В Екатеринбурге в пруду утонул мужчина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ночь на 21 августа он выпивал на берегу водоема. Мужчина пошел к воде, а его товарищи услышали всплеск. Они и вызвали МЧС, но обнаружить тело водолазам помещала темнота. Поиски было решено продолжить утром. На месте также работали сотрудники полиции. При свете дня труп мужчины был обнаружен без помощи спасателей.

Сейчас проводится проверка, назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти.