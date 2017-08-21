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Юный пермяк утонул в реке ИреньСегодня в 18:31

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Проводится доследственная проверка.

Днем 19 августа 2017 года в селе Троицк (Кунгурский район) недалеко от дома №2 по улице Набережной из реки Ирень достали тело подростка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, по данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение. Точную причину смерти юноши установят судмедэксперты.

По данным портала 59.ru, двое друзей во время прогулки зашли на самодельный мостик. В это время одному из подростков стало плохо, и он упал в воду. Товарищ сбегал за помощью - юношу достали из реки. Прибывшие медики безуспешно пытали реанимировать его.

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