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В Екатеринбурге вспыхнул склад с мороженымСегодня в 08:00

  • Текст

На ЖБИ.

Поздно вечером 21 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице 40-летия Комсомола загорелся склад с мороженым.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на место выехали 28 спасателей и 9 единиц техники. Потушить огонь удалось спустя полчаса. Помогли молочные реки, которые образовались из-за высокой температуры.

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