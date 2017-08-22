Столкнулись два ВАЗа.

Утром 22 августа 2017 года в Челябинске на улице Героев Танкограда столкнулись два ВАЗа. От удара один из автомобилей перевернулся, а другой перекрыл две полосы. Погиб один из водителей. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

По словам свидетелей ДТП, образовалась большая пробка в обе стороны.

В городской ГИБДД не смогли оперативно прокомментировать информацию "Уралинформбюро".

Фото: Алена Полякова | vk.com

Фото: Артем Федоренко | vk.com