Водитель был без прав.

ДТП с пострадавшим ребенком произошло в Березниках 20 августа. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

В результате аварии пострадали 2 пассажира – 26-летняя девушка и ее годовалый сын. Им назначено амбулаторное лечение.

Проверка показала, что 27-летний водитель легковушки находился за рулем в нетрезвом состоянии и не имел права управления транспортным средством.