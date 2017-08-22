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В Челябинске автобус протаранил бетонные блокиСегодня в 10:02

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Трое пострадавших.

21 августа 2017 года в Челябинске на улице Первой Пятилетки автобус ПАЗ протаранил железобетонные плиты. "Пазику" оторвало правую переднюю часть кузова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, в аварии пострадали трое пассажиров, в том числе 46-летняя женщина, которая госпитализирована.

По данным местных СМИ, в момент аварии водитель отвлекся на общение с пассажиром. Однако сам мужчина настаивает, что его подрезали.

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