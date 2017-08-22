И оставила вмятину.

В Индустриальном районе Перми подъемная стрела эвакуатора упала на Toyota RAV4, припаркованный с нарушениями. Инцидент произошел вечером 21 августа 2017 года во время погрузки автомобиля на платформу транспортировочного грузовика, передает "Уралинформбюро".

Фотографии с места выложил очевидец происшествия в группе "ЧП ДТП Пермь". По словам пользователей, автомобилисты регулярно оставляют в этом месте транспортные средства, доставляя другим участникам дорожного движения неудобства. Только за последний месяц здесь произошло 3 ДТП.

Получить оперативный комментарий в ОГИБДД Перми не удалось.