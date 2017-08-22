Ему грозит 3 года.

В суд Нижневартовска направлено уголовное дело в отношении работника ОАО "Жилищный трест №2", обвиняемого в причинении смерти по неосторожности коллеге. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югра.

Инцидент произошел в марте 2017 года на улице Северной. Обвиняемый управлял снегоуборочным погрузчиком. Не убедившись в безопасности маневра, он наехал на коллегу. Пострадавший скончался на месте.

Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.