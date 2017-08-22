Около кладбища.

Вечером 21 августа 2017 года в Нефтеюганске столкнулись внедорожник Toyota и грузовик. Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

"По дороге в сторону Пойковского, около мусульманского кладбища случилось страшное ДТП. Внедорожник и длинномер столкнулись. Предварительно, двое страшно покалечились", "Водитель и пассажир не были пристегнуты и не сработали подушки, они сильно разбили головы, особенно пассажир, мы кое как у него остановили кровотечение до приезда скорой", - пишут свидетели аварии в группе "Это Юганск, детка!" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

По словам главврача Нефтеюганской станции скорой помощи Александра Мошкина, пассажир иномарки получил крайне тяжелые травмы и впал в кому. Водитель находится в тяжелом состоянии.

Получить оперативный комментарий в окружном УГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.

Фото: Это Юганск, детка | vk.com