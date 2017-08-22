Родителям ничего не грозит.

Следователи прекратили уголовное дело по факту пропажи в лесу под Рефтинским 4-летнего Димы Пескова.

"Принято окончательное решение о прекращении дела по ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), которое возбуждалось для активизации поисков. Установлено, что в отношении мальчика преступление не совершалось, он действительно потерялся", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Он добавил что для профилактики подобных случаев в органы власти Богдановича внесено представление.

Мальчик заблудился в лесу 10 июня 2017 года, когда отдыхал с родителями на природе. Он плутал четверо суток, пока его не нашли волонтеры. Все это время малыш питался побегами сосен и пил воду из болота.

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