После укола.

В поселке Кедровый на приеме у стоматолога скончалась женщина. Организована доследственная проверка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра, трагедия произошла 21 августа 2017 года. Югорчанка обратилась в больницу с острой зубной болью. Стоматолог поставил ей укол, после которого пациентке стало плохо и она упала. Женщину пытались откачать в течение получаса, однако спасти ее не удалось.

Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Стоит напомнить, что в начале июня в кресле стоматолога в частной клинике скончался балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев. 55-летнего артиста погрузили в медикаментозный сон, из которого он не вышел. В ходе расследования выяснилось, что у клиники не было лицензии на услуги по реаниматологии и анестезиологии. Стоматологию оштрафовали на 140 тысяч рублей.