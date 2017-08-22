С десятками дорогих машин.

В Екатеринбурге прорвало трубу в подземном паркинге элитного жилого комплекса "Де Геннин" на улице Николая Никонова. В воде оказались десятки дорогих машин.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управляющей компании "Территория", информация о повреждении поступила 21 августа. На месте аварии был установлен насос для откачивания воды, сведения об утечке передали в Екатеринбургскую теплосетевую компанию.

В пресс-службе ЕТК пояснили, что сообщение получили 22 августа в 8.00. "В течение часа вода была перекрыта. Повреждение произошло на обратке, поэтому от ГВС никто не отключен. Никаких жалоб от жильцов жилого комплекса на повреждение имущества мы не получали", - добавили в пресс-службе ЕТК.