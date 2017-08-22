Двое в тяжелом состоянии.

Утром 22 августа 2017 года в Челябинске на улице Линейной столкнулись Toyota Altezza и маршрутка №86, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Как пояснил водитель маршрутного такси, водитель легковушки начал обгонять его справа, произошло столкновения. От удара маршрутка вылетела на встречку, где ехал КамАЗ. Уходя от столкновения с грузовиком, водитель протаранил бетонное ограждение

Пострадали 10 человек, двое из них в тяжелом состоянии. У большинства множественные ушибы и переломы, а также черепно-мозговые травмы, добавили в пресс-центре Челябинской городской службы спасения.