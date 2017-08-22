Он был в наушниках.

Утром 22 августа в столице Южного Урала велосипедист погиб под колесами поезда.

"Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте – сокращал дорогу. Был в наушниках, и не услышал поезда. По факту гибели проводится проверка. Предстоит выяснить, была ли возможность у машиниста локомотива избежать наезда", – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе уральского СУ СКР на транспорте.

Очевидцы в группе "Подслушано у велосипедистов | Челябинск" в соцсети "Вконтакте" рассказали, что 26-летний Дмитрий Кумов ехал на работу. Поезд протащил парня около ста метров, до полной остановки.