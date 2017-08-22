На следующий день после его покупки.

В тюменском поселке Метелево 46-летний мужчина погиб, перевернувшись на квадроцикле.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного УГИБДД, трагедия произошла в садовом товариществе "Весна". Тюменец неудачно упал с квадроцикла и получил травму, несовместимую с жизнью.

Транспортное средство мужчина купил за день до происшествия. Соответствующего водительского удостоверения у него не было.