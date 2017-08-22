Водитель не увидел его в темноте.

В ночь на 22 августа 2017 года на 33 километре дороги Екатеринбург – Полевской водитель ВАЗ-21099 сбил 17-летнего пешехода. Подросток от полученных травм скончался на месте, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Пешеход был в темной одежде, без световозвращающих элементов.

26-летний водитель "Лады" получил права 5 лет назад. Мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.