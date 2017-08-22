Есть пострадавшие.

Около 14.30 22 августа 2017 года на Арамильском тракте произошло жуткое ДТП - столкнулись автобус, фура и легковушка.

Как рассказали "Уралинформбюро" очевидцы, в ДТП есть пострадавшие. В частности, у водителя автобуса сломана нога, у шофера фуры - разрезано лицо. Их увезли в больницу. Женщине и мужчине из легковушки госпитализация не потребовалась. Больших жертв удалось избежать благодаря тому, что ПАЗ был пустой: он ехал на дозаправку.

Фура полностью перегородила проезд по Арамильскому тракту, заблокировав движение в обе стороны.

В отделении пропаганды областного УГИБДД добавили, что автобус ехал по маршруту №182.



Фото: Алексей Кузьмин