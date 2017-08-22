После падения машины в канаву.

В ночь на 22 августа 2017 года на Курраганском нефтяном месторождении в Нижневартовском районе сгорел бульдозер Shantui SD22. На пепелище нашли труп человека.

"По предварительным данным, погиб водитель бульдозера. Сейчас на месте работают дознаватели", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре.

По словам очевидцев, бульдозер загорелся после того, как рухнул в канаву.