В Прикамье на месторождении рабочего убило трубойСегодня в 18:34
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От спецтехники.
В Березовском районе на Высоковском нефтяном месторождении погиб машинист спецтехники. Проводится доследственная проверка.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, ЧП произошло 19 августа 2017 года. Погибший закачивал антигидратную жидкость цементировочным агрегатом. В это время у спецтехники сорвало трубу, которая находилась под высоким давлением. Она отлетела на машиниста. Мужчина скончался на месте.
Тело рабочего направлено на судмедэкспертизу.
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