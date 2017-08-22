От спецтехники.

В Березовском районе на Высоковском нефтяном месторождении погиб машинист спецтехники. Проводится доследственная проверка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, ЧП произошло 19 августа 2017 года. Погибший закачивал антигидратную жидкость цементировочным агрегатом. В это время у спецтехники сорвало трубу, которая находилась под высоким давлением. Она отлетела на машиниста. Мужчина скончался на месте.

Тело рабочего направлено на судмедэкспертизу.