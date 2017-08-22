Столкнулись Mitsubishi и ВАЗ.

Днем 22 августа 2017 года в Екатеринбурге в районе Малого Конного полуострова лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Lancer и ВАЗ-2115. От удара иномарка вылетела в кювет. Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

"Водитель "Лансера" в порядке. Двое пострадавших в "пятнадцатой". Переломаны оба", - пишет один из свидетелей аварии в группе "Инцидент. Екатеринбург".

Получить оперативный комментарий в городской ГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.

Фото: Semen Pavlovich, vk.com/incekb