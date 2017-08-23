Тагильчанин пострадал в ночном пожареСегодня в 08:41
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Горел частный дом.
В ночь на 23 августа 2017 года в Нижнем Тагиле на улице Степной сгорел частный дом. При пожаре пострадал мужчина - он отравился угарным газом. Его госпитализировали.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 23.57. Пламя охватило 25 "квадратов". На месте работали 2 единицы техники и 10 человек. Пожар был потушен спустя полчаса.
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