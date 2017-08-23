Выскочив на красный.

В ночь на 23 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Токарей водитель Peugeot-307 насмерть сбил 35-летнего велосипедиста. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, велосипедист пересекал дорогу на красный свет. По словам водителя иномарки, мужчина внезапно выскочил на дорогу. На велосипеде и одежде погибшего не было светоотражателей.

Обстоятельства аварии выясняются.