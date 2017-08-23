Ему грозит 5 лет.

В Калининский райсуд Тюмени передано уголовное дело в отношении 31-летнего тагильчанина, который на мотоцикле залетел под фуру. Его обвиняют в гибели супруги. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Страшная авария произошла 18 июня 2017 года. Супруги из Нижнего Тагила возвращались домой с рок-фестиваля, проходившего в поселке Яр. На улице Федюнинского мотоциклист начал обгонять фуру Scania и задел ее полуприцеп. Мотоцикл опрокинулся, и женщина-пассажир упала под колеса большегруза. Она погибла на месте.

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