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Челябинка получила срок за слив порно со своим мужемСегодня в 11:25

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С телефона.

Калининский районный суд Челябинска 23 августа 2017 года вынес приговор местной жительнице. Она признана виновной в распространении порнографии в Интернете, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Женщина обнаружила в телефоне своего супруга интимное видео, снятое им во время встречи с любовницей. Сделав копию ролика, она распространила ее в открытом доступе в соцсети. Любовница мужа, не добившись удаления видео из Интернета, обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В отношении челябинки возбудили уголовное дело. Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

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