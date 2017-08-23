С телефона.

Калининский районный суд Челябинска 23 августа 2017 года вынес приговор местной жительнице. Она признана виновной в распространении порнографии в Интернете, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Женщина обнаружила в телефоне своего супруга интимное видео, снятое им во время встречи с любовницей. Сделав копию ролика, она распространила ее в открытом доступе в соцсети. Любовница мужа, не добившись удаления видео из Интернета, обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В отношении челябинки возбудили уголовное дело. Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.