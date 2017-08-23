Один из водителей пострадал.

23 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Машинной произошло ДТП, из-за которого Кольцовский тракт встал в огромную пробку. Снимки с места происшествия выкладывают пользователи соцсетей.

Как рассказала "Уралинформбюро" участница аварии, она ехала по Машинной со стороны Кольцовского тракта. "Загорелся светофор, мы только тронулись, и я услышала удар. Вижу, как на нас через разделительный забор со встречки летит белая машина. У нас повыстреливали подушки безопасности", - прокомментировала девушка.

Ни она, ни ее спутник не пострадали. Второму водителю потребовалась помощь медиков. Он получил перелом ноги, руки, а также сотрясение мозга.