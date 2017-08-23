И скрылся.

Поздним вечером 22 августа 2017 года в селе Луговое (Тюменский район) 32-летний водитель Lifan сбил двух пешеходов, которые шли в попутном направлении. Мужчины 52 и 56 лет скончались на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, водитель вышел из машины, но затем уехал с места происшествия. В момент аварии в салоне находились двое детей. Автомобиль мужчина бросил на окраине села и скрылся. Дети сами дошли до дома и рассказали о случившемся матери.

Полицейские разыскивают беглеца.