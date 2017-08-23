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Разморенные солнцем пермяки гибнут в рекахСегодня в 12:13

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И прудах.

За последние два дня в водоемах Перми утонули четыре человека. Небывалая августовская жара "выгнала" горожан на берега рек и прудов.

21 августа 28-летний мужчина решил искупаться в Каме. Отплыв на 10 метров, он скрылся под водой. Спустя несколько часов его тело в 25 метрах от берега обнаружили спасатели.

На следующий день у Коммунального моста утонул 17-летний юноша, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Также 22 августа в реке Гайва стражи порядка обнаружили тело женщины. По предварительным данным, она утонула. Личность погибшей устанавливается, как и личность девушки найденной мертвой в Мотовилихинском пруду в районе Хлебозавода.

С начала нынешнего лета в Прикамье утонуло 37 человек, в том числе четверо детей.

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