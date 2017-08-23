Его пассажир пострадал.

В ночь на 23 августа 2017 года на 29-м километре трассы Вагай - Тукуз мотоцикл "Кобра" протаранил телегу, стоявшую на краю дороги.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, 29-летний байкер скончался на месте. У него не было шлема и прав. Его 27-летний пассажир получил черепно-мозговую травму.