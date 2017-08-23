Еще один пострадал.

В ночь на 23 августа 2017 года в селе Аргаяш сгорел частный дом. При пожаре погиб один человек, его личность устанавливается. Еще одного госпитализировали.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о возгорании поступило в 00.24. На месте работали 7 человек и 2 единицы техники. Пожар был потушен спустя 4 часа.

Причина устанавливается.