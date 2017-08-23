Часть города задыхается.

В Екатеринбурге задымились три свалки - на Полевском тракте, на 12-м километре ЕКАД, а также на улице Коммунистической. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, открытого горения на объектах нет. Тушить их будут силами районных администраций.

Смог и запах гари ощущается на Вторчермете, Уктусе и Уралмаше. Горожане жалуются, что у них слезятся глаза и им нечем дышать.