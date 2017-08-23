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На Серовском тракте перевернулась Lada - четверо пострадавшихСегодня в 15:27

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Всех госпитализировали.

Утром 23 августа 2017 года на 331-V километре Серовского тракта вылетела с дороги и перевернулась Lada Granta.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель легковушки потерял контроль над управлением. Его доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа.

Пострадали также трое пассажиров Lada. У 19-летнего молодого человека диагностировали сотрясение мозга и ушибленную рану лба. Две 16-летние девушки получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга и переломы. Всех троих госпитализировали.

Установлено, что стаж вождения водителя составляет 15 лет. За это время он 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. По факту аварии проводится проверка.

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