Пострадали две пассажирки.

Около 13.00 23 августа 2017 года в Кургане в 7-ом микрорайоне около дома №5 43-летний водитель автокрана въехал в "Газель" с пассажирами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, ДТП случилось, когда водитель маршрутки высаживал пассажиров на остановке. Пострадали две женщины из "Газели" - 32 и 59 лет.

"Какие именно травмы они получили - пока не уточняется. Но женщины не в тяжелом состоянии", - пояснили в отделении пропаганды.