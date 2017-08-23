Пострадала женщина.

Днем 23 августа 2017 года на 15 километре трассы Бреды - Черноречье встала на крышу Kia Venga.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, водитель не справился с управлением при спуске с моста. Машину занесло, и она опрокинулась.

Водитель с ребенком и пожилой женщиной смогли выбраться из салона самостоятельно, а его супругу доставали спасатели. У женщины диагностировали перелом руки и повреждение бедра.