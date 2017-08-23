В Екатеринбурге грузовик сбил пешехода на тротуареСегодня в 17:06
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После столкновения с легковушкой.
Днем 23 августа 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Малышева - Хохрякова столкнулись Peugeot и небольшой грузовик Toyota Dyna.
"Перекресток усеян осколками стекла. На месте работала скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Из-за аварии была пробка на Малышева. Такая ситуация наблюдалась в районе 3х часов дня", - написал очевидец в группе "Инцидент. Екатеринбург" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, виновником аварии стал водитель легковушки. Он разворачивался и не уступил дорогу встречной машине. От удара Toyota отбросило на тротуар, где стоял пешеход. Мужчину доставили в больницу. По предварительным данным, он получил перелом таза.
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