×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге грузовик сбил пешехода на тротуареСегодня в 17:06

  • Текст

После столкновения с легковушкой.

Днем 23 августа 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Малышева - Хохрякова столкнулись Peugeot и небольшой грузовик Toyota Dyna.

"Перекресток усеян осколками стекла. На месте работала скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Из-за аварии была пробка на Малышева. Такая ситуация наблюдалась в районе 3х часов дня", - написал очевидец в группе "Инцидент. Екатеринбург" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, виновником аварии стал водитель легковушки. Он разворачивался и не уступил дорогу встречной машине. От удара Toyota отбросило на тротуар, где стоял пешеход. Мужчину доставили в больницу. По предварительным данным, он получил перелом таза.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×