После столкновения с легковушкой.

Днем 23 августа 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Малышева - Хохрякова столкнулись Peugeot и небольшой грузовик Toyota Dyna.

"Перекресток усеян осколками стекла. На месте работала скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Из-за аварии была пробка на Малышева. Такая ситуация наблюдалась в районе 3х часов дня", - написал очевидец в группе "Инцидент. Екатеринбург" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, виновником аварии стал водитель легковушки. Он разворачивался и не уступил дорогу встречной машине. От удара Toyota отбросило на тротуар, где стоял пешеход. Мужчину доставили в больницу. По предварительным данным, он получил перелом таза.