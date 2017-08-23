Следователи проводят проверку.

Поздно вечером 21 августа 2017 года около одного из домов в селе Успенка под Тюменью прохожие обнаружили труп 16-летнего молодого человека.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, причина смерти юноши пока неизвестна. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.