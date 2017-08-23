Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Нижнем Тагиле 32-летний мужчина избил двух полицейских. По данному факту возбуждено уголовное дело. Свердловчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, правоохранители пришли к ранее судимому тагильчанину из-за подозрений в совершении грабежа. По версии полицейских, в начале июля он выхватил сотовый телефон из рук мужчины, который прогуливался со своей подругой на улице Лебяжинской, и скрылся.

Полицейские застали горожанина выходящим из подъезда и попросили проехать с ними. В ответ одного из оперативников он ударил кулаком в грудь, второго - в лицо, а также пнул о голени. В итоге злоумышленника все-таки удалось задержать.