Его увезли в больницу.

23 августа 2017 года в 16.45 в Екатеринбурге на улице Софьи Перовской 61-летний водитель ВАЗа сбил 8-летнего мальчика.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, владелец легковушки двигался со стороны Пехотинцев в направлении Бебеля. Он наехал на ребенка, когда тот переходил проезжую часть по "зебре". Школьника увезли в ДГКБ №9 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом бедра.

Сейчас выясняются детали случившегося.