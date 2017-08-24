И скрылся.

В ночь на 24 августа 2017 года на 320 километре трассы Пермь-Екатеринбург водитель фуры MAN сбил 26-летнего мотоциклиста на Honda. Байкер погиб на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД, шофер грузовика поворачивал налево в нарушение дорожных знаков и разметки, и зацепил попутный мотоцикл. Мужчина скрылся.

Установлено, что байкер получил водительское удостоверение 1 день назад. Вместе с ним ехали двое друзей-мотоциклистов. Они рассказали, что кабина фуры была белого цвета, а полуприцеп - красного.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении виновника аварии, позвонить по телефону: (343)269-77-00.