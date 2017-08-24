Из лифта.

В Екатеринбурге на Эльмаше разыскивают педофила. Мужчина в возрасте около 40 лет домогался до 16-летней девушки.

Это произошло в доме №26 на улице Фрезеровщиков. Неизвестный зашел в лифт, школьница, стоявшая рядом, отказалась ехать вместе с ним. Тогда мужчина начал затаскивать жертву в кабину. Девушке удалось отбиться.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, заявление от родителей несовершеннолетней поступило в отдел полиции №14. Правоохранители провели поквартирный обход и выяснили, что этот же мужчина в другом подъезде домогался до женщины.