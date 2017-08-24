Столкнулись 2 легковушки.

23 августа 2017 года в Челябинске на 1-м километре автодороги "Восточный Обход" столкнулись Chevrolet Lacetti и Mercedes-Benz C-200.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, виновником аварии стал 33-летний водитель Chevrolet - при выезде с второстепенной дороги он не уступил встречной иномарке. Мужчина скончался на месте. 27-летний водитель Mercedes получил травмы.