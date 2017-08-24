Чтобы не сбить пешехода.

Утром 24 августа 2017 года в Нижневартовске на улице Чапаева маршрутка протаранила металлический забор. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

По словам свидетелей аварии, женщина переходила дорогу на красный, и водитель резко вывернул руль влево.

"У газели отказали тормоза.Сказал водитель маршрутки.А переходившая дорогу женщина была нетрезвая. Из пассажиров маршрутки никто не пострадал. Из достоверных источников", - написал Дмитрий Юргинский в группе "Привет, сей час Нижневартовск" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

В городской ГИБДД сообщили "Уралинформбюро", что официальная информация об аварии появится завтра.

Фото: Александр Архипов, vk.com/hellonownv