С которой выпивал.

В суд направлено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Ялуторовска. Он обвиняется в угрозе убийством и изнасиловании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено в июле 2017 года в квартире на улице Чапаева. Обвиняемый выпивал с 27-летней знакомой. Во время застолья между ними разгорелась ссора. Мужчина избил собутыльницу и попытался ее задушить. Однако девушке удалось сбежать. Тогда мужчина догнал ее и изнасиловал.