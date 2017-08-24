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В Екатеринбурге из ТЦ "Сима-ленд" эвакуировали 350 сотрудниковСегодня в 12:24

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Из-за бомбы.

В ночь на 24 августа 2017 года в Екатеринбурге несколько часов искали бомбу в гипермаркете "Сима-ленд". Из здания эвакуировали 350 человек.

Как рассказала "Уралинформбюро" замначальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Нина Пелевина, сообщение о минировании поступило в дежурную часть в 0.30. Однако опасных предметов обнаружено не было. В 5.30 персонал торгового центра возобновил свою работу.

Сейчас идет розыск лжеминера.

Следует напомнить, что "Сима-ленд" не первый раз становится объектом "минирования". В 2016 году о бомбе в торговом центре дважды сообщал один из местных жителей. При повторном звонке его вычислили и наказали лишением свободы на полгода.

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