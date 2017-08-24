Еще трое пострадали.

23 августа 2017 года на трассе в Мокроусовском районе столкнулись два ВАЗа.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, виновником аварии стал 21-летний водитель ВАЗ-2105. При обгоне ВАЗ-2107 он не выдержал боковой интервал. Обе легковушки съехали в кювет и перевернулись.

Водитель "пятерки" скончался на месте, его 19-летний пассажир, а также шофер "семерки" и его попутчик получили травмы. Всех троих госпитализировали.

Следует отметить, что оба мужчины сели за руль, не имея прав.