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В Зауралье два бесправника попали в ДТП - погиб человекСегодня в 14:23

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Еще трое пострадали.

23 августа 2017 года на трассе в Мокроусовском районе столкнулись два ВАЗа.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, виновником аварии стал 21-летний водитель ВАЗ-2105. При обгоне ВАЗ-2107 он не выдержал боковой интервал. Обе легковушки съехали в кювет и перевернулись.

Водитель "пятерки" скончался на месте, его 19-летний пассажир, а также шофер "семерки" и его попутчик получили травмы. Всех троих госпитализировали.

Следует отметить, что оба мужчины сели за руль, не имея прав.

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